Алина Гросу в бикини устроила импровизированный фотосет с бойфрендом на пляже в Одесской области

Пара приехала отдохнуть на море.

Украинская певица Алина Гросу и ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, которые недавно впервые слились в романтическом поцелуе публично, поехали на море.

Влюбленные решили отдохнуть в селе Грибовка, что в Одесской области, и ночью отправились в путешествие на авто. На пляже пара уже успела устроить импровизированный фотосет. На фотографиях, которыми артистка поделилась в своем Instagram, Алина и Роман смешно позировали.

instagram.com/alina_grosu

Артистка с кудрявыми волосами появилась в бирюзовом бикини с бахромой.

instagram.com/alina_grosu

Гросу свой пост не прокомментировали, а вот ее фаны порадовали пару приятными сообщениями.

Вы такие классные

Какие красивые

Очень красивая пара

Напомним, не так давно пышногрудая Алина Гросу в бикини эротично повигибалась в волнах моря. Артистка устроила импровизированную фотосессию.

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