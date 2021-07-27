Алина Гросу в бикини устроила импровизированный фотосет с бойфрендом на пляже в Одесской области

Пара приехала отдохнуть на море.
Украинская певица Алина Гросу и ее бойфренд, российский актер Роман Полянский, которые недавно впервые слились в романтическом поцелуе публично, поехали на море.
Влюбленные решили отдохнуть в селе Грибовка, что в Одесской области, и ночью отправились в путешествие на авто. На пляже пара уже успела устроить импровизированный фотосет. На фотографиях, которыми артистка поделилась в своем Instagram, Алина и Роман смешно позировали.
Артистка с кудрявыми волосами появилась в бирюзовом бикини с бахромой.
Гросу свой пост не прокомментировали, а вот ее фаны порадовали пару приятными сообщениями.
- Вы такие классные
- Какие красивые
- Очень красивая пара
Напомним, не так давно пышногрудая Алина Гросу в бикини эротично повигибалась в волнах моря. Артистка устроила импровизированную фотосессию.