Алина Гросу в бюстгальтере похвасталась плоским и подтянутым животиком

Артистка посветила стройной фигурой.
Украинская певица Алина Гросу порадовала подписчиков довольно пикантным контентом.
В Instagram-stories исполнительница опубликовала кадры, на которых предстала в откровенном образе. Знаменитость показалась в обтягивающих штанах и черном бюстгальтере. К слову, Алина Гросу похвасталась плоским и подтянутым животиком, а также продемонстрировала свою стройную фигуру. Певица отметила, что соответствующие кадры она сделала после того, как наелась пиццы и картофеля.
"Это очень незаконно? Кто знает, куда обратиться?" – пошутила Алина.
Между тем поклонники исполнительницы просто засыпали ее комплиментами. Они отвечали на стороис и отметили, что в артистки очень стройная фигура.
Напомним, на днях певица Анна Тринчер изрядно взбудоражила воображение поклонников. Исполнительница уехала на отдых на экзотические острова и опубликовала оттуда откровенный контент. К слову, артистка в купальнике посветила упругими ягодицами и пышным бюстом.
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