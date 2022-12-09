Алина Гросу в чувственной песне ответила, разорвала ли отношения с возлюбленным-россиянином Романом Полянским

Украинская певица Алина Гросу традиционно в канун Нового года порадовала поклонников композицией.

Впрочем, от предыдущих новогодних треков новая песня "Самотня зима" отличается лиричностью и чувственностью. Как прокомментировала сама Гросу, этот сингл она посвятила женщинам, которые сейчас переживают тяжелые времена.

"Сегодня мое настроение и настроение людей не очень праздничное. Однако, мы должны держаться, мы выстоим и у нас это получится. Праздник должен быть в любое время, даже самое тяжелое. Праздничные песни поддерживают силу духа, настроение и эмоции людей, не дают падать", — отметила артистка.

Вместе с тем, с помощью этой песни Гросу частично ответила на вопрос, который так волнует ее поклонников – действительно ли певица разорвала отношения со своим возлюбленным, российским актером Романом Полянским:

"Я всегда выпускаю песни, которые передают мои чувства. Возможно, я не так много говорю, но в моих песнях можно услышать гораздо больше о моей жизни. Поэтому, на этот раз я презентую сверхдушевную композицию", — отметила Гросу.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, что в Сети уже давно ходят слухи, что Алина Гросу и Роман Полянский разошлись. Пара перестала делиться общими фото, а Полянский вообще исчез из медиапространства. Однако, неожиданно, Полянский 30 октября вместе с дочерью от предыдущего брака появился в Москве на премьере фильма страстного поклонника Путина, режиссера Валерия Фокина.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Публично ни Алина, ни Роман слухи не комментируют. Однако дают четко понять, что между ними действительно не все гладко.

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