Алина Гросу в день рождения отца показала, как он изменился с годами

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу поздравила отца с днем рождения, который он отмечает 4 августа.

В фотоблоге артистка опубликовала серию фото с именинником и показала, как со временем менялась она и ее отец. В частности, порадовала фанатов архивной фотографией со своих школьных лет, где позирует с родным человеком. Также Алина поделилась кадрами со свадьбы и отдыхом с ним.

В сторис Гросу щемяще адресовала отцу поздравления и поблагодарила именинника за то, что он всегда рядом в любой ситуации и служит для нее "примером крепкой семьи". По ее словам, именно это и делает ее счастливой.

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Алина Гросу с отцом / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с отцом / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с отцом / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с отцом / © instagram.com/alina_grosu

"С Днем рождения, папа! С каждым годом все лучше. Я безгранично благодарна тебе за все: любовь, поддержку, силу, счастливое детство, за то, что ты есть — мужественный, умный, лучший!!! Всегда рядом и во время поражений, и во время побед. Я счастлива, что именно ты — мой папа!" – растрогала Алина.

Напомним, недавно певица Джамала также показала своих родителей и как с ними и тремя детьми отдохнула в Турции.