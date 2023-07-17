Алина Гросу в джинсовом образе засветила пышный бюст и стройные ножки

Артистка заинтриговала премьерой новой песни.
Украинская певица Алина Гросу продемонстрировала стильный образ из денима.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась новыми фотографиями. Алина покрутилась перед зеркалом в длинной джинсовой юбке на пуговицах и блузке с принтом, имитирующим деним.
Облегающий топ с разрезом подчеркнул пышный бюст певицы, а разрез на юбке открыл ее длинные стройные ножки. Дерзкость образа добавила синяя бейсболка.
В подписи к фотографиям Гросу поделилась стихотворными строками о любви. Фаны предположили, что совсем скоро их услышат в новой песне артистки.
"Залюби, закохай. Забери і не відпускай, ти вже чуєш співають, навіть, зорі: "Забирай". Залюби, закохай, а я буду дівчинка-пай. Без тебе всі думки в мінорі, так і знай", — написала Алина.
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