Алина Гросу в каске с любимым, родителями и братом исследовала одесские катакомбы

Звезда показала кадры с экскурсии.
Певица Алина Гросу продолжает отдыхать в Одессе с любимым и родными.
Так, артистка, актер Роман Полянский, ее родители и брат отправились на экскурсию по одесским катакомбам. Об этом она сообщила на странице в Instagram, обнародовав фотографии.
На снимках компания появилась в защитных касках и с фонариками в подземелье.
"На том еще стиле, под землей... Изучали всей семьей одесские катакомбы! Вы знаете, что они самые длинные в мире — 2700 км. Кто был в таких местах? Было страшно?" — написала исполнительница.
В комментариях пользователи поделились своими впечатлениями и не забыли написать комплименты кумиру.
- Были там неделю назад... Не страшно и очень интересно!
- Ты очень красивая
- Куколка
- Как сказала моя дочь и я повторю. Вы такая простая, настоящая, обычная, без лишнего пафоса
Напомним, ранее Алина Гросу умилила романтическими фото с 37-летним бойфрендом на фоне моря. Влюбленные наслаждаются отпуском в Одессе.