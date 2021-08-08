Алина Гросу и Полански в одесских катакомбах / instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу в каске с любимым, родителями и братом исследовала одесские катакомбы

Звезда показала кадры с экскурсии.

Певица Алина Гросу продолжает отдыхать в Одессе с любимым и родными.

Так, артистка, актер Роман Полянский, ее родители и брат отправились на экскурсию по одесским катакомбам. Об этом она сообщила на странице в Instagram, обнародовав фотографии.

Алина Гросу и Полански / instagram.com/alina_grosu

Родители и брат Алины Гросу / instagram.com/alina_grosu

На снимках компания появилась в защитных касках и с фонариками в подземелье.

Алина Гросу и Полански в одесских катакомбах / instagram.com/alina_grosu

"На том еще стиле, под землей... Изучали всей семьей одесские катакомбы! Вы знаете, что они самые длинные в мире — 2700 км. Кто был в таких местах? Было страшно?" — написала исполнительница.

Алина Гросу в одесских катакомбах / instagram.com/alina_grosu

В комментариях пользователи поделились своими впечатлениями и не забыли написать комплименты кумиру.

Были там неделю назад... Не страшно и очень интересно!

Ты очень красивая

Куколка

Как сказала моя дочь и я повторю. Вы такая простая, настоящая, обычная, без лишнего пафоса

Напомним, ранее Алина Гросу умилила романтическими фото с 37-летним бойфрендом на фоне моря. Влюбленные наслаждаются отпуском в Одессе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку