Алина Гросу в кофточке с пикантным вырезом рассекретила свои планы в США

Украинская певица Алина Гросу после того, как уехала в США, редко выходит на связь, поклонники волнуются за нее.

Поэтому исполнительница опубликовала в Instagram фото, где в кофточке с пикантным вырезом позирует на фоне гор, и рассказала о своих планах. В настоящее время Алина учится, работает и донатит средства на благотворительность.

"Продолжаю учиться. Продолжаю работать. Продолжаю заниматься благотворительностью. Деньги не собирала и не собираю, помогаю из заработанных сама", — поделилась Алина.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Также Гросу планирует порадовать поклонников новой композицией и клипом на нее. Однако артистка пока не знает, как именно будет работать над видеоработой. Относительно клипа у Алины есть сомнения, ведь певица пока не уверена, стоит ли тратить на это средства.

"Записываю новую песню и надеюсь ее очень скоро выпустить. Планирую клип, но даже не представляю, как его снимать, потому что понимаю, что есть и более важные вещи, на которые сейчас нужны средства", — отметила Алина.

Напомним, сейчас Гросу находится в США, а именно в Лос-Анджелесе. Проживание там стоит дорого. Артистка раньше рассказывала, как ей удается экономить деньги.

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