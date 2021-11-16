Алина Гросу в кожаном костюме устроила дерзкий фотосет с бойфрендом

Артистка поделилась новостями снимками.

Украинская певица Алина Гросу и ее избранник, актер Роман Полянский, устроили дерзкий фотосет.

Влюбленные позировали перед камерой в одинаковых образах. Алина выбрала для фото кожаный костюм и белую рубашку с галстуком. Свои вьющиеся волосы знаменитость распустила. Ее любимый Роман Полянский позировал в черном костюме и белой рубашке.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Влюбленные на снимках то нежно смотрели друг на друга, то становились в разные дерзкие позы, то Роман обнимал свою любимую.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Кстати, парочка на фотографиях похожа на героев из кинофильма. Это заметили поклонники артистки. В частности, они написали, что влюблены выглядят как мистер и миссис Смит.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

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