Алина Гросу в нижнем белье и шубе похвасталась аппетитной фигурой в дерзком черно-белом фотосете

Украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников новой дерзкой фотосессией.

На странице в Instagram исполнительница разместила серию черно-белых снимков, которые взбудоражили воображение поклонников. На фото Гросу позирует в черном нижнем белье, прозрачных колготах и в черно-белой шубе:

"Почти предновогодний фотосет, потому что я в шубе. Кстати, давно не видела комментов "зачем раздевалась", "кроме тела нечего показывать?" Но рискну", – написала артистка под снимками.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Впрочем, подписчики страницы Гросу вместо гневных комментариев, оставили под ее постом много комплиментов и одобрительных отзывов:

Кроме тела еще роскошный голос

Очень смело! Красиво!

Хорошие вокальные данные, и сама девушка-красота, с потрясающей фигурой и формами, выше всяких похвал

Прекрасные фото! Конечно, есть люди, которым не нравится откровенность, сексуальность. У всех разные взгляды, нельзя всем угодить. Но у тебя, Алиночка, замечательная фигурка, ты молодая и шикарная. Поэтому делай побольше таких фото, пока можно

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, ранее Алина Гросу прокомментировала свою личную жизнь. Артистка ответила на вопросы фанатов, почему она разошлась с мужем-россиянином.

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