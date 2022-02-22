Алина Гросу в новом клипе на трек "Виски" сняла своего брата

Алина Гросу в новом клипе на трек "Виски" сняла своего брата

Премьера видео запланирована на март.

Украинская певица Алина Гросу готовит для поклонников сюрприз.

Уже совсем скоро, в марте, состоится премьера нового клипа исполнительницы на композицию "Виски". Как рассказывала Алина ранее, режиссерами видео выступила она вместе со своим бойфрендом, актером Романом Полянским.

Теперь артистка раскрыла еще одни подробности работы над клипом. В минувшие выходные артистка вместе с любимым сняли видео. Работа над ним длилась двое суток. Сценарий видеоработы артистка держит в секрете. Известно лишь то, что это будет мини-фильм о любви 90-х, а также что одну из ролей сыграл двоюродный брат Гросу.

Интересно, что брат Алины раньше уже снимался в ее клипе на трек "Беспредел". Это было больше 10 лет назад.

Известно, что в новом клипе на трек "Виски" брат Гросу сыграл роль отрицательного персонажа.

Премьера видео запланирована на март.

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