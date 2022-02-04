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Алина Гросу в обтягивающем платье выпустила автобиографическую песню об измене

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Алина Гросу в обтягивающем платье выпустила автобиографическую песню об измене

Исполнительница представила трек "Виски", который написала 10 лет назад.

Украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников выпуском новой композиции под названием "Виски".

Как рассказала артистка, этот автобиографический трек и написала она его 10 лет назад, когда ей было 16, сидя за роялем в институте. Композиция повествует об изменах, о несправедливом выборе судьбы, многие переживали что-то подобное и найдут себя в этой истории.

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"Эта песня абсолютно автобиографична. Это моя история, о которой я долгое время молчала и только когда раны зажили, я решила вам ее презентовать. Все эти годы я занималась поиском стилистического направления этой песни, поиском той самой аранжировки, которая бы подчеркнула мои слова и музыку. Вдохновлялась 90-ми, фильмами, песнями и своей жизнью. Поиск мог быть бесконечным, но я наконец-то остепенилась и почувствовала, что все готово! " – рассказала Гросу.

Артистка поделилась, что в свое время эта песня стала ее счастливым билетом. Благодаря "Виски" Алина выиграла несколько авторских конкурсов и даже попала в продюсерский центр. Гросу не исключает, что, возможно, в будущем композиция может зазвучать и в другой версии, в частности лирической.

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Экранизировать новый хит "Выски" певица планирует в ближайшее время. Режиссировать клип будет сама Алина и ее бойфренд, актер Роман Полянский: "Сценарий видеоработы мы держим в строгом секрете. Однако обещаем, мы вас очень удивим", — заинтриговала Алина.

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