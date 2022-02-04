Алина Гросу в розовом корсете устроила провокационный фотосет на полу

Звезда поделилась новым контентом.
Украинская певица Алина Гросу порадовала своих поклонников серией ярких фотографий.
Недавно исполнительница устроила довольно провокационный фотосет. Впрочем, звезда уже успела в своем Instagram поделилась результатом.
Алина опубликовала фото, на которых довольно дерзко позировала перед камерой, сидя на полу. Для фотосета Алина надела розовый корсет, а свои вьющиеся волосы артистка распустила. Также знаменитость нанесла яркий, но сдержанный макияж.
К слову, Алина показала как цветные фотографии, так и черно-белые. Она предложила поклонникам выбрать, какие же снимки лучшие.
Фанаты, в свою очередь, засыпали исполнительницу комплиментами. Впрочем, большинство отметили, что цветные фото просто непревзойденные.
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