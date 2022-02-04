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Алина Гросу в розовом корсете устроила провокационный фотосет на полу

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Алина Гросу в розовом корсете устроила провокационный фотосет на полу

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Звезда поделилась новым контентом.

Украинская певица Алина Гросу порадовала своих поклонников серией ярких фотографий.

Недавно исполнительница устроила довольно провокационный фотосет. Впрочем, звезда уже успела в своем Instagram поделилась результатом.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Алина опубликовала фото, на которых довольно дерзко позировала перед камерой, сидя на полу. Для фотосета Алина надела розовый корсет, а свои вьющиеся волосы артистка распустила. Также знаменитость нанесла яркий, но сдержанный макияж.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

К слову, Алина показала как цветные фотографии, так и черно-белые. Она предложила поклонникам выбрать, какие же снимки лучшие.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Фанаты, в свою очередь, засыпали исполнительницу комплиментами. Впрочем, большинство отметили, что цветные фото просто непревзойденные.

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