Алина Гросу в розовом корсете устроила провокационный фотосет на полу

Алина Гросу в розовом корсете устроила провокационный фотосет на полу

Звезда поделилась новым контентом.

Украинская певица Алина Гросу порадовала своих поклонников серией ярких фотографий.

Недавно исполнительница устроила довольно провокационный фотосет. Впрочем, звезда уже успела в своем Instagram поделилась результатом.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Алина опубликовала фото, на которых довольно дерзко позировала перед камерой, сидя на полу. Для фотосета Алина надела розовый корсет, а свои вьющиеся волосы артистка распустила. Также знаменитость нанесла яркий, но сдержанный макияж.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

К слову, Алина показала как цветные фотографии, так и черно-белые. Она предложила поклонникам выбрать, какие же снимки лучшие.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Фанаты, в свою очередь, засыпали исполнительницу комплиментами. Впрочем, большинство отметили, что цветные фото просто непревзойденные.

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