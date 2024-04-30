Алина Гросу в слезах рассказала, как узнала об измене экс-жениха сразу с тремя женщинами

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно рассказала об измене известного актера, продолжает делиться подробностями из личной жизни.

В этот раз артистка в своем Tik Tok поделилась, как поймала бывшего жениха на неверности и как порвала с ним отношения. Певица долго подозревала возлюбленного в измене. Исполнительнице представился случай проверить свои сомнения.

В частности, однажды пара собралась с друзьями в ресторане. Мужчина вернулся домой пьяным, поэтому Алина Гросу взяла его телефон, чтобы найти ответ на свои сомнения. То, что артистка там увидела, ее просто шокировало. Исполнительница в слезах рассказала, что мужчина ей изменял.

Алина Гросу

"Я никогда до того не лезла в телефон. Я считаю, что это неуважение, но я уже не могла больше. Я подумала так: "Окей, если я сейчас влезаю и не вижу ничего, я просто навсегда ему верю. Я буду к нему относиться как к царю за мое такое х*ровое мнение о нем". Я с этим телефоном иду в ванную, сажусь, открываю, захожу в Instagram. Изменял он всегда. Каждый отпуск его, каждая командировка — это была какая-то новая девушка или какая-то, которая была до этого", — рассказала Гросу.

Алина Гросу

Более того, у мужчины был интим сразу с тремя женщинами, процесс которого снимал на видео. Для певицы это стало настоящим ударом.

"Я нашла у него секретную папку. Я в этой папке вижу видео из гостиницы. На видео три бабы в номере и он… Для меня это просто было…", — поделилась артистка.

Алина Гросу

Алина Гросу не стала сразу устраивать скандал, обдумывая, как ей лучше поступить. Наконец, на утро певица вместе с бойфрендом должна была принять участие в кинопробах. По сценарию артистка должна была дать актеру пощечину. Алина Гросу призналась, что в этот удар выместила всю свою злобу. Актер сразу же понял, что в их отношениях серьезные проблемы.

"Мы идем утром на пробы. Мы играем сцену, и я должна ему дать пощечину. Я впервые в жизни ударила человека, то есть я дала пощечину. Обычно, это не больно, когда в фильмах играешь, потому что ты всегда делаешь по-актерски правильно, а здесь я специально сделала неправильно. Я, наверное, в этот удар вложила всю свою боль. Он понял", - рассказала Гросу.

Алина Гросу

После кинопроб певица призналась, что все знает об изменах и их отношениям пришел конец. Тем временем актер начал обвинять Алину и заявил, что у нее тоже был интим на стороне. Более того, он даже настоял на том, чтобы пройти детектор лжи. Наконец оказалось, что Гросу не изменяла актеру, а вот он ей – да.

Алина Гросу

"Мы идем на детектор, который показывает, что у него было примерно шесть измен. Больше всего измен у него было в первой половине отношений. Я чистая, у меня не было никакой измены. Я даже пожалела тогда, если честно, мне было больно, но с другой стороны – хорошо, что я до этого не опускалась", – поделилась исполнительница.

Алина Гросу

Напомним, ранее Алина Гросу шокировала подробностями брака с первым мужем-россиянином Александром Комковым. Певица рассказала, что он жил за ее счет и врал об их отношениях.

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