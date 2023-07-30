Алина Гросу в спортивном наряде похвасталась фантастической растяжкой

Украинская певица Алина Гросу показала, как ловко занимается спортом.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась новыми фотографиями после тренировки. Алина держит себя в хорошей форме, поэтому может похвастаться незаурядными навыками. Так, на фото Гросу продемонстрировала, как легко поднимает ногу выше головы.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Для тренировки певица выбрала черный топ и спортивные штаны. Для удобства свои белокурые волосы Алина собрала в высокий хвост.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Таких результатов, по словам звезды, ей помогают достичь постоянные тренировки, а также занятия в актерской школе, в которой она учится сейчас в США.

"Занимайтесь спортом каждый день! Как же нас круто тренируют, я вроде бы вернулась на 10 лет назад. И работаю над своим физическим состоянием! А еще хочу попробовать что-то новое", — поделилась Гросу.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

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