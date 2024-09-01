Алина Гросу в США спела "Белые розы" россиянина Шатунова и серьезно оскандалилась — СМИ

Украинская певица Алина Гросу попала в серьезный скандал из — за песни "Белые розы" российского певца Юрия Шатунова.

Артистка якобы в США спела этот трек на русском на частной вечеринке. По крайней мере, именно так утверждает Telegram-канал "Slay Music", который и поделился роликом с мероприятия. На видео Алина Гросу в черном обтягивающем комбинезоне стоит на сцене и поет на русском "Белые розы". Певица выступала на корпоративе по случаю дня рождения украинца.

Когда именно было сделано видео – неизвестно. Telegram-канал, вероятно, наткнулся на него в Instagram. В ролике была указана лишь локация – один из ресторанов, что расположен в городе Голливуд, штат Флорида.

Алина Гросу оскандалилась выступлением с известной песней россиянина Шатунова

Сама же Алина Гросу скандал никак не комментировала. Артистка ни подтверждала новости в СМИ, ни опровергала их.

Напомним, недавно певица Луна попала в громкий скандал. Артистка на второй год полномасштабной войны выпустила альбом с российскими песнями.

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