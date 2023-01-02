Алина Гросу в стильном черном аутфите рассказала, чем сейчас занимается в США

Украинская певица Алина Гросу рассказала поклонникам, какими делами сейчас занята в Америке.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась фотографиями в стильном черном образе с обручем на волосах. Несмотря на то, что сейчас Гросу находится в США и там активно занимается своей певческой деятельностью.

"В новый год с новыми делами. Друзья, так как в любое время развлекательный контент — это поддержка духа и хоть какой-то момент позитива в жизни, я сейчас работаю над новыми песнями", — написала Гросу.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Так что артистка поинтересовалась у своих фанов, какую именно композицию они хотели бы услышать от нее.

"Мне важно ваше мнение! Какую именно новую песню вы бы от меня хотели? Танцевальная? Душевная? Веселая? Грустная?", — поинтересовалась Алина.

В комментариях большинство пользователей попросили Гросу создать что-то веселое и танцевальное для поднятия настроения.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Также Алина ответила, чем сейчас занимается в Америке, кроме творчества и развития своих навыков. Кто-то из комментаторов предположил, что звезда оформляет недвижимость.

"Это не "недвижимость", здесь мне юристы рабочую визу делают, потому что шага без нее не могу сделать", — написала в комментариях певица.

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