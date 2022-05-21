Алина Гросу в веночке и старинной вышиванке сняла клип в Черновцах, в котором показала свою семью

Украинская певица Алина Гросу выпустила новый красочный клип на композицию "Кохала", которую сняла в родных Черновцах.

В новой песне Гросу объединила современный этно стиль с элементами украинских народных мотивов. Специально для съемок клипа Алина собрала своих ближайших родственников в родном селе. На видео присутствуют кадры с участием мамы, бабушки, младшего брата певицы и других.

"В такое сложное время для Украины ценишь каждую минуту, проведенную с родными и близкими. Мы не придерживались истории песни, нет никакого сюжета, мы просто хотели зафиксировать на память важные моменты с семьей и параллельно показать всю красоту родных Черновцов", — прокомментировала премьеру Гросу.

Особенностью стиля Алины стали эксклюзивные вышиванки, которые унаследовались от династии Гросу. В то же время исполнительница поздравила украинцев с Днем вышиванки, который праздновали 19 мая:

"Дорогие, поздравляю вас с Днем вышиванки! Этот день массово празднуют не только в Украине. Этот праздник объединяет по всему миру украинцев и всех тех, кто сердцем чувствует красоту, традиции и любовь", — добавила Алина.

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