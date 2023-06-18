Алина Гросу в ярком платье игриво потанцевала на камеру посреди улицы

Украинская певица Алина Гросу очаровала своих поклонников игривым видео.

Знаменитость поделилась в своих соцсетях роликом, в котором потанцевала посреди улицы под свою новую песню "Грозами", которую выпустила совсем недавно. Алина появилась в ярком красном меди-платье в белый горошек, белых босоножках и солнцезащитных очках.

В подписи к видео Гросу заинтриговала своих поклонников и намекнула, что совсем скоро они услышат еще несколько новых хитов от нее. Для выпуска нового альбома певица даже получила поддержку американцев.

"А мы уже с командой готовим целый альбом новой музыки для вас, чтобы поднимать ваше настроение и дух! Только теперь не знаю, выпускать ли по-треково или целым альбомом. Заручились поддержкой с местными людьми, так что вас ждет кое-что новое", – рассказала Алина.

Отметим, что сейчас певица находится в Соединенных Штатах, где проходит обучение в одной из актерских школ Лос-Анджелеса.

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