Алина Гросу вернулась в Украину и залюбовала кадрами с 5-летним братом

Певица Алина Гросу после лечения в индийском госпитале наконец-то вернулась в Украину.

Исполнительница приехала в родные Черновцы, чтобы навестить свою семью. На своей странице в Instagram Гросу рассказала о возвращении домой и поделилась милыми фотографиями со своим пятилетним братом Михаилом.

"Боже, как выросло мое солнышко, а я и не заметила! Уже скоро братик в первый класс уйдет. А я наконец-то попала в родной город, где зарядилась энергией от семьи, близких людей друзей. Ни на секунду не хотела бы покидать родные стены, потому что нигде так нехорошо, как дома", — написала Гросу.

Алина Гросу с младшим братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Однако, как призналась певица, к родным она приехала ненадолго и скоро должна снова возвращаться в США. Там Алину ждет учеба.

"Должен снова ехать, лететь…на учебу. А еще планирую воплотить в жизнь новые идеи, музыкальные и не только, чтобы весь мир еще больше говорил о нашей стране. А сейчас меня ждет очень длинная дорога", — рассказала Гросу.

Напомним, что недавно Алина прошла лечение в одном из госпиталей в Индии. Певица рассказала, как прошло ее восстановление после сложной операции и призналась, на сколько килограмм она похудела.

Читайте также: