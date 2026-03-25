Алина Гросу во время беременности сбросила 6 кг и раскрыла свой секрет: "Выгляжу лучше"

Украинская певица Алина Гросу честно рассказала о ходе своей беременности и неожиданном похудении на последних месяцах.

Звезда уже скоро станет мамой сыночка. И на последних месяцах беременности Алина решила быть откровенной. В Instagram она призналась, что очень стремительно начала набирать вес. Поэтому она обратилась к врачу, чтобы скорректировать ситуацию и безопасно стабилизировать состояние.

По словам Алины Гросу, после консультации ей пришлось полностью пересмотреть рацион и сделать образ жизни более активным. Теперь ее ежедневное меню состоит из белков, овощей, фруктов и полезных жиров. Но от сладкого и быстрых углеводов артистка отказалась, а также начала больше пить воды и добавила легкую физическую активность.

«Как мне было стыдно признаваться, что я впервые в жизни так набрала вес. Но я взяла себя в руки и под наблюдением врача наконец справилась с собой. Сейчас я выгляжу точно лучше, чем на пятом месяце. Употребляю белки, овощи, фрукты и полезные жиры. Занимаюсь немного спортом, пью много воды и витамины. Сладкому говорю пока „нет“. Я ем на 1200-1300 калорий», — рассекретила звезда.

Более того, исполнительница отметила, что благодаря такой дисциплине ей уже удалось сбросить почти шесть килограммов. В то же время она еще раз подчеркнула, что делала это исключительно под контролем врача.

«За время беременности сбросила почти шесть кило под наблюдением врача, который был „за“ то, чтобы я сбросила. Потому что это было лишнее», — подытожила исполнительница.

