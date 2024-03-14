Алина Гросу во второй раз вышла замуж: в Сеть "слили" фото со свадьбы певицы

Украинская певица Алина Гросу, которая снова вышла замуж не спешит рассекречивать подробности свадьбы.

Но, как утверждает блогер Богдан Беспалов, окружение артистки оказалось более разговорчивым. Вероятная подруга певицы рассказала, что ее свадьба прошла на берегу океана, где-то в Лас-Вегасе. Церемония была скромной, а на праздник были приглашены только самые близкие. Более того, даже не все друзья знали о свадьбе Гросу.

Алина Гросу с вероятным мужем / Фото: bespalovmedia.com.ua

Также Богдан Беспалов на сайте BespaLOVmedia опубликовал фото с вероятной второй свадьбы исполнительницы. На кадрах Алина Гросу предстает в белом длинном платье, а рядом с ней – ее возлюбленный в официальном костюме.

Алина Гросу с вероятным мужем / Фото: bespalovmedia.com.ua

Правда, лица мужчины на снимках тоже не видно, ведь он позирует со спины. Подруга артистки объяснила, что Алина сама о нем расскажет, когда будет готова, тем более ее избранник достаточно известен в Украине.

Алина Гросу с вероятным мужем / Фото: bespalovmedia.com.ua

"Не могу назвать имени избранника. Пусть Алина уже сама объявит, когда будет готова. Церемония скромная. Она не хотела публичности и стремилась сделать мероприятие максимально закрытым. Большинство друзей даже не знали об этой свадьбе", — говорит инсайдер.

Тем временем поклонники уже успели предположить, кто же стал мужем Алины Гросу. Некоторые убеждены, что исполнительница сошлась с бывшим избранником, российским актером Романом Полянским. Мол, мужчина очень похож на Романа ростом, телосложением, прической и даже цветом волос.

Алина Гросу и Роман Полянский

Напомним, в конце февраля Алина Гросу впервые намекнула, что вышла замуж. Правда, своего возлюбленного знаменитость не показывает. Недавно вероятная подруга артистки рассказала, что Алина скрывает мужа, ведь он достаточно известен в Украине.

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