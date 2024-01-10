Алина Гросу восхитила фото с младшим на 22 года братом и рассказала, как его воспитывает

Исполнительница говорит, что успеет натренироваться, пока родит своих детей.

Украинская певица Алина Гросу показалась с младшим братом и рассказала о его воспитании.

Снимками с родным человеком артистка поделилась в Instagram. На фото Алина с младшим на 22 года братом позировали на диване в верхней одежде. Вероятно, они готовились к прогулке.

Алина Гросу с братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Кроме того, певица рассказала, как воспитывает 6-летнего Мишу. По словам артистки, с братом ей очень сильно повезло. Мальчик прислушивается к сестре, не капризный и воспитанный.

"С меньшим братиком мне очень просто в воспитании, он меня слушается и вообще он достаточно послушный мальчик, если уметь с ним договариваться. Я все думаю, повезет ли мне так же со своими, а вдруг будут еще те сорванцы", — говорит певица.

Алина Гросу с братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Кстати, Алина Гросу уже задумывается о собственных будущих детях. Исполнительница даже шутит, что благодаря младшему брату уже будет готова к их появлению.

"Моя маленькая любовь и тренажер по воспитанию детей", – пошутила знаменитость.

Алина Гросу с братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, в настоящее время Алина Гросу находится в Украине. Певица, которая долгое время была в США, уделяет время своим родным. Недавно знаменитость встретилась с 83-летней бабушкой и рассказала об их особых отношениях.

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