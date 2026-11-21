Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу восхитила фото с заметно подросшим сыном и рассекретила его вес.

Первенцу артистки Марку-Габриелю уже семь месяцев. Мальчик довольно быстро растет и увеличивается. Исполнительница в своем Instagram говорит, что малыш весит уже 13 килограмм. Певице становится все труднее носить его на руках. Алина Гросу признается, что особенно после насыщенных рабочих будней и ухода за сыном спина дает о себе знать.

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«Мое пухленькое золото в семь месяцев весит уже 13 кг. Счастье растет, а моя спина и мышцы плачут!» — шутит артистка.

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Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу говорит, что полноценный отдых очень нужен. Так что певица во Львове пошла в спа-салон. Там артистке сделали специальную ванночку для ног, нанесли скраб на все тело, а также знаменитость наслаждалась балийским массажем. Алина Гросу обратилась к подписницам и подчеркнула, что заботиться о себе тоже очень важно. Поэтому певица призывает не ждать особенного момента и не отказывать себе в отдыхе.

«Девочки, мы постоянно заботимся обо всех вокруг, но себя так часто откладываем на потом. А мамы тоже иногда хотят расслабиться и на ручки! Не ждите особенного повода, чтобы быть счастливой, чтобы вдохновлять всех вокруг, чтобы немного отдохнуть от всего, что сейчас беспокоит», — подчеркнула артистка.

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу рассказала об имуществе родителей. Артистка объяснила, откуда в семье большие деньги.

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