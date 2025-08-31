Алина Гросу восхитила фото с родным братом, за которого старше на 22 года

Алина Гросу

Реклама

Украинская певица Алина Гросу впервые за долгое время показала своего родного брата, за которого старше на 22 года.

Снимками с Мишей артистка поделилась не просто так. Дело в том, что брат исполнительницы праздновал день рождения. Мальчику исполнилось уже восемь лет. Поэтому, Алина Гросу нежно поздравила его с праздником. По словам звезды, иметь младшего брата - это просто невероятно. Конечно, бывали разные моменты, когда певице доставалось из-за него от родителей, однако его улыбка все это нивелирует. Артистка отметила, что ее братик очень сильно умный, забавный, красивый и мудрый. Она же желает ему расти счастливым и оставаться собой.

Алина Гросу с младшим братом / © instagram.com/alina_grosu

"Моя маленькая, родная булочка. Тебе 8! И я тебя обожаю за все! Иметь младшего брата - это огромная ответственность, это выгребать от родителей за все: за то, что куда-то не взяла тебя с собой, за то, что отругала лишний раз, за то, что ты меня где-то и как-то сдал. Но это и большая любовь, потому что ты поднимаешь мое настроение одним своим присутствием. Ты умный, забавный, красивый и не по годам мудрый. Просто расти счастливым и будь собой", - обратилась к брату исполнительница.

Реклама

Также Алина Гросу опубликовала фото с Мишей. Один из снимков был недавним - сделанным на дне рождении самой артистки. Кроме того, певица показала и архивные кадры с братом, на которых заметно, как он повзрослел.

Алина Гросу с младшим братом / © instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу рассекретила, что снимается в романтической комедии. Артистка воплотит на экране одну из главных ролей.