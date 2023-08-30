Алина Гросу восхитила кадрами с младшим на 22 года братом и нежно поздравила его с праздником

Украинская певица Алина Гросу сообщила о празднике в семье.

Младший на 22 года брат исполнительницы отмечает день рождения. Михасику исполняется шесть лет. По случаю именин певица посвятила родному человеку пост в Instagram. Алина Гросу адресовала брату немало приятных слов с пожеланиями и поздравлениями. Исполнительница пожелала Мише, чтобы он был счастливым, всегда веселым и чтобы рос под мирным небом, не зная грусти.

Младший брат Алины Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Младший брат Алины Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"У моего младшенького брата Миши день рождения. Очень хочется пожелать ему расти счастливым ребенком, под мирным небом, со всеми обычными радостями, которые только можно представить, несмотря ни на что, чтобы никогда не плакал от страха и боли, чтобы каждый день был сказочным и чтобы он вырос настоящим, сильным, мудрым, надежным мужчиной и гордостью своей нации и семьи", — отметила артистка.

Младший брат Алины Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу с братом Михаилом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Кроме того, Алина Гросу опубликовала разные архивные кадры со своим братиком. В частности, артистка показала, как с годами менялся Миша.

Младший брат Алины Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Младший брат Алины Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, в настоящее время семья Алины Гросу находится в Украине. Тем временем сама исполнительница уехала в США, чтобы учиться актерскому ремеслу. Недавно знаменитость показала свое жилье в Лос-Анджелесе, где самостоятельно сделала ремонт.

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