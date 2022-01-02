Алина Гросу восхитила нежным фотосетом со своим бойфрендом

Звезда порадовала новыми снимками.

Украинская певица и актриса Алина Гросу устроила со своим любимым, Романом Полянским, импровизированный фотосет.

Снимками исполнительница поделилась на странице в Instagram. К слову, влюбленные позировали вместе, а на одном из снимков Полянский нежно целовал Алину в щечку. Кстати, позади парочки красовался Дед Мороз.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

"С Новым годом, друзья", – подписала фото Алина.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Поклонники влюбленных также поздравили их с новогодними праздниками. Впрочем, они не могли не написать, какая же красивая пара Алина и Роман. Они пожелали им много счастья и страсти.

Какие вы милые! Счастья вам. С Новым годом!

С Новым годом! Будьте счастливы! Вы очень классные!

Вы лучшие!

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