Алина Гросу восхитила нежным фотосетом со своим бойфрендом

Звезда порадовала новыми снимками.
Украинская певица и актриса Алина Гросу устроила со своим любимым, Романом Полянским, импровизированный фотосет.
Снимками исполнительница поделилась на странице в Instagram. К слову, влюбленные позировали вместе, а на одном из снимков Полянский нежно целовал Алину в щечку. Кстати, позади парочки красовался Дед Мороз.
"С Новым годом, друзья", – подписала фото Алина.
Поклонники влюбленных также поздравили их с новогодними праздниками. Впрочем, они не могли не написать, какая же красивая пара Алина и Роман. Они пожелали им много счастья и страсти.
- Какие вы милые! Счастья вам. С Новым годом!
- С Новым годом! Будьте счастливы! Вы очень классные!
- Вы лучшие!
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