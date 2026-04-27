Алина Гросу восхитила нежными фото с новорожденным сынишкой и заинтриговала его именем

Алина Гросу / © пресс-служба Алины Гросу

Украинская певица Алина Гросу восхитила нежными фото с новорожденным сынишкой.

Артистка опубликовала свежие кадры с малышом в своем Instagram. На снимках исполнительница то кормила сыншку, то осторожно держала на руках, то клала в люльку. Как оказывается, кроватка у малыша особенная. По словам исполнительницы, эта люлька передается в их семье в наследство. Алина Гросу лишь обновила ее и дополнила постельным бельем голубого и белого цветов.

Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Мой маленький мистер MG! И наша кроватка с историей, которая передается по наследству от ребенка к ребенку", - говорит артистка.

Алина Гросу с сыном / © instagram.com/alina_grosu

Лицо сынишки Алина Гросу пока скрывает, как и не торопится рассекречивать его имени. В подписи к кадрам с сыном певица загадочно указала "мистер MG". Пользователи предполагают, что это инициалы малыша. Некоторые все же поинтересовались у исполнительницы, как она назвала мальчика. Сама же знаменитость обещает впоследствии раскрыть тайну.

Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Напомним, 17 апреля Алина Гросу рассекретила, что впервые стала мамой. У артистки и ее мужа родился сын. Кстати, возлюбленного исполнительница тоже скрывает. Однако пользователи давно выяснили, что избранником артистки стал российский актер Роман Полянский. Недавно же певица показывала первые кадры с сынишкой и мужем, которые были сделаны в роддоме.