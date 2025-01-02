Алина Гросу восхитила новогодним фотосетом с мужем – известным российским актером

Украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников фото со своим вторым мужем – известным российским актером.

Артистка вместе с возлюбленным снялась в новогоднем фотосете, результатом которого она поделилась в Instagram-stories. На фото исполнительница была изображена в красном вечернем платье, которое удачно подчеркнула ее стройную фигуру, и туфлях на каблуке. Тем временем светлые волосы звезда распустила. Муж Алины Гросу для фотосета выбрал наряд черного цвета.

Парочка позировала перед объективом фотокамеры на фоне новогодних декораций. В фотостудии красовались большой красный бант с гирляндами и яркая елка, рядом с которой лежало множество подарков.

Алина Гросу с мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Подписывать кадр певица не стала. Более того, исполнительница продолжает не показывать лицо мужа. На этот раз артистка скрыла его смайликом в виде красного сердечка. Тем не менее, поклонники уже давно высчитали, что Алина Гросу вышла замуж за российского актера Романа Полянского, с которым она начала встречаться задолго до начала полномасштабной войны. Певица спалилась, когда пришла с избранником на званый ужин к мэру Нью-Йорка. Собравшиеся называли Полянского мужем Алины.

К слову, певица объявила о втором замужестве в феврале 2024-го. Кто еще из звезд в прошлом году сыграл свадьбу – смотрите в нашем материале.

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