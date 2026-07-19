- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 353
- Время на прочтение
- 1 мин
Алина Гросу восхитила свежими фото подросшего 3-месячного сына и насмешила его забавными гримасами
Артистка показала, как сейчас выглядит ее заметно подросший сынишка.
Украинская певица Алина Гросу восхитила свежими фото трехмесячного сынишки Марка-Габриэля.
Кадрамы с малышом артистка поделилась в Instagram-stories. В частности, исполнительница сделала коллаж из фотографий. На снимках сынишка артистки лежал в черном наряде и держал игрушку. Однако Алина Гросу не так, как показывала малыша, а больше хвасталась его спектром эмоций.
Сын певицы корчил забавные гримасы. В частности, Марк-Габриэль демонстрировал недоумение, злобу, внимательность и смех. Исполнитель отмечает, что может хранить эти фото и спокойно использовать их в переписке вместо смайликов.
«Мой смайлик», — подписала фотографии с сыном знаменитость.
Отметим, Алина Гросу впервые стала мамой в апреле этого года. Артистка родила сына, которого назвала Марком-Габриэлем. Отца ребенка исполнительница скрывает. Однако ее поклонники уже давно выяснили, что она состоит в браке с российским актером Романом Полянским, с которым начала встречаться еще задолго до полномасштабной войны в Украине.
Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показалась с годовалым сыном на отдыхе. Знаменитость рассекретила, как проводит время с маленьким Оскаром.