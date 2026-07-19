Алина Гросу восхитила свежими фото подросшего 3-месячного сына и насмешила его забавными гримасами

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу восхитила свежими фото трехмесячного сынишки Марка-Габриэля.

Кадрамы с малышом артистка поделилась в Instagram-stories. В частности, исполнительница сделала коллаж из фотографий. На снимках сынишка артистки лежал в черном наряде и держал игрушку. Однако Алина Гросу не так, как показывала малыша, а больше хвасталась его спектром эмоций.

Сын певицы корчил забавные гримасы. В частности, Марк-Габриэль демонстрировал недоумение, злобу, внимательность и смех. Исполнитель отмечает, что может хранить эти фото и спокойно использовать их в переписке вместо смайликов.

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«Мой смайлик», — подписала фотографии с сыном знаменитость.

Сын Алины Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Отметим, Алина Гросу впервые стала мамой в апреле этого года. Артистка родила сына, которого назвала Марком-Габриэлем. Отца ребенка исполнительница скрывает. Однако ее поклонники уже давно выяснили, что она состоит в браке с российским актером Романом Полянским, с которым начала встречаться еще задолго до полномасштабной войны в Украине.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показалась с годовалым сыном на отдыхе. Знаменитость рассекретила, как проводит время с маленьким Оскаром.

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