Алина Гросу впервые показала, как выглядит после новостей о проблемах со здоровьем

Украинская певица Алина Гросу на время была вынуждена сделать перерыв в творчестве из-за проблем со здоровьем.
А вот, похоже, Алине Гросу стало лучше, и она вышла на связь с поклонниками.
На странице в Instagram исполнительница запостила свои свежие фотографии, сделанные во время недавней фотосессии. На кадрах Алина позирует в голубой комбинации – в топе с длинными рукавами и юбке. Артистка улыбается и игриво смотрит в камеру.
Эти фотографии Гросу сопроводила текстом из ее последней композиции "Лужок", в которой певица подняла такую важную тему — усыновление детей.
В свою очередь, поклонники отметили, что рады видеть своего кумира здоровой и улыбающейся: "Какая вы прекрасная и настоящая", "очень соскучились за вами", "как хорошо, что с вами все хорошо", "какая красавица".
Напомним, что в конце августа Алина Гросу пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистке было настолько плохо в течение двух недель, что она даже попала в больницу. Алина вышла на связь с фанами после наркоза. Певица успокоила поклонников, что переживать за нее не стоит и она постепенно выздоравливает.
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