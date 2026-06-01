Алина Гросу впервые показала лицо новорожденного сына и рассекретила куму — известную певицу
Крещение сына Алины Гросу прошло в Черновцах. Артистка показала, кто разделил с ее семьей этот особенный день.
Украинская певица Алина Гросу поделилась важным и трогательным событием в своей жизни — крещением своего сына Марка-Габриэля.
Таинство состоялось в Черновцах, в храме, который имеет особое значение для семьи артистки. Именно здесь в свое время крестили Алину, поэтому проведение крестин в этом месте стало продолжением важной семейной традиции.
Особым событием этого дня было то, что крестной мамой мальчика стала народная артистка Украины Ирина Билык, которая уже много лет является близким человеком для Алины и ее семьи. Так многолетняя дружба двух исполнительниц получила новый символический статус, а история, которая годами существовала лишь на словах, теперь является реальностью.
«Я бесконечно счастлива, что крестины моего сыночка стали прекрасным поводом впервые за много лет собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей. Для меня это был день, полный любви, тепла и благодарности. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце», — поделилась Алина Гросу.
Своими эмоциями также поделилась крестная мама мальчика — Ирина Билык. Артистка говорит, что Алина Гросу много лет называла ее кумой. Однако Ирина Билык не крестила артистку. Она была ее «крестной мамой в украинском шоу-бизнесе». Но теперь они поставили точку в этой истории. Ирина Билык стала крестной мамой сына Алины.
«С момента как звездочка Алина Гросу засияла на небосклоне украинского шоу-бизнеса, многие были убеждены, что я являюсь ее настоящей крестной мамой. На самом деле все эти годы Алина называла меня своей „крестной мамой в украинском шоу-бизнесе“ — человеком, который поддерживал ее творческий путь и был рядом в важные моменты профессионального становления. Сегодня мы наконец-то решили поставить точку в этой истории и символически исправить эту путаницу. Отныне я действительно стала крестной мамой сыночка Алины Гросу», — говорит певица.
