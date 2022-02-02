Алина Гросу впервые показала роскошный семейный особняк в Черновцах

Артистка провела экскурсию Екатерине Осадчей.
Украинская певица Алина Гросу впервые показала роскошный особняк ее семьи, которое находится в Черновцах.
Экскурсию артистка провела Екатерине Осадчей и программе "Светская жизнь", так что вскоре в новых выпусках зрители смогут рассмотреть дом подробнее.
Ну а пока в сторис "Светской жизни" на странице в Instagram показали фрагменты съемок. Так, на кадрах можно рассмотреть, что интерьер дома выполнен в светлых тонах. Здесь много резной мебели, хрустальные люстры, плитка из мрамора, белые колонны на входе в кухню.
Также во время съемок Осадчая успела пообщаться и с бойфрендом Алины, российским актером Романом Полянским, который ради возлюбленной переехал в Киев.
Кроме того, Гросу показала, что у нее в гардеробе и даже продемонстрировала свои первые концертные костюмы, в которых выступала еще в детстве.
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