Алина Гросу впервые показала роскошный семейный особняк в Черновцах

Артистка провела экскурсию Екатерине Осадчей.

Украинская певица Алина Гросу впервые показала роскошный особняк ее семьи, которое находится в Черновцах.

Экскурсию артистка провела Екатерине Осадчей и программе "Светская жизнь", так что вскоре в новых выпусках зрители смогут рассмотреть дом подробнее.

instagram.com/svitsketv

Ну а пока в сторис "Светской жизни" на странице в Instagram показали фрагменты съемок. Так, на кадрах можно рассмотреть, что интерьер дома выполнен в светлых тонах. Здесь много резной мебели, хрустальные люстры, плитка из мрамора, белые колонны на входе в кухню.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/svitsketv

Также во время съемок Осадчая успела пообщаться и с бойфрендом Алины, российским актером Романом Полянским, который ради возлюбленной переехал в Киев.

instagram.com/svitsketv

Кроме того, Гросу показала, что у нее в гардеробе и даже продемонстрировала свои первые концертные костюмы, в которых выступала еще в детстве.

instagram.com/alina_grosu

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