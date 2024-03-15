Алина Гросу впервые показала своего нового мужа в романтическом клипе

Украинская певица Алина Гросу сегодня, 15 марта, выпустила романтическое видео на трек "Тумани".

Эту работу исполнительница охарактеризовала как свою love story. В видео Гросу предстает в свадебном платье и с мужем, лицо которого тщательно скрыла. По словам Гросу, лирическая композиция долгое время ждала своего выхода:

"Хочу этот трек подарить всем влюбленным мужчинам и женщинам нашей страны. Эта песня символизирует любовь, теперь и мою тоже. Хочу, чтобы она ассоциировалась в первую очередь со счастьем, свадьбой и с самым прекрасным чувством в мире – любовью", – прокомментировала премьеру артистка.

На днях исполнительница призналась, что она действительно во второй раз вышла замуж, впрочем, личность своего избранника разоблачать не торопится. Бдительные фаны провели параллель между мужчиной на новых фото со свадьбы Гросу и ее более старыми кадрами с российским актером Романом Полянским. С ним певица встречалась перед началом полномасштабной войны. Но с вторжением РФ в Украину артистка все реже стала делиться кадрами с мужчиной. Впрочем, разошлись ли они или нет, исполнительница тоже не комментировала. Поклонники предположили, что в отношениях пары все наладилось и они даже поженились:

Я провела расследование по ногтям. Это – Полянский

100% Полянский

Это Полянский, какая-то женщина в Facebook писала, что видела их несколько недель назад вместе в магазине

Полянский 100% – кольцо на мизинце, телосложение, волосы, рост

Алина Гросу с новым мужем / Фото: bespalovmedia.com.ua

Алина Гросу и Роман Полянский

Напомним, впервые новость о свадьбе Алины Гросу на днях слила в Сеть ее "подруга". Также девушка сообщила, что муж певицы в Украине небезызвестный человек.

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