Алина Гросу впервые показала своего возлюбленного и намекнула, что снова вышла замуж

Украинская певица Алина Гросу анонсировала выход новой композиции, премьера которой состоится уже в марте.

Артистка запостила фрагмент из романтической композиции под названием "Туман кохання" у себя на странице в Instagram. В коротком ролике Гросу демонстрирует разные эмоции. Исполнительница идет по улице в белом пальто, джинсах и белом свитере.

Под этим видео, накануне выхода композиции, Алина Гросу объявила среди поклонников челлендж. Артистка попросила фанатов показать тех, кто забрал их сердце. И первая опубликовала фото с возлюбленнім. В конце видео Гросу разместила кадр, где показала своего избранника. Интересно, что на фотографии Гросу предстает в свадебном платье, а ее любимый – в костюме. Кроме того, на пальце избранника певицы виднеется кольцо.

Алина Гросу намекнула, что во второй раз вышла замуж / Фото: instagram.com/alina_grosu

Ранее Гросу не говорила о том, что она во второй раз вышла замуж. Впрочем, возможно, этим фото исполнительница сообщила поклонникам о важных изменениях в ее личной жизни.

Как известно, Алина Гросу раньше была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым. Экс-влюбленные поженились летом 2019 года в Италии. Но уже через полгода после свадьбы супруги развелись. Инициатором разрыва стал Комков.

В октябре 2023 года Гросу сообщила, что она встретила новую любовь. Их встреча состоялась в США, где Алина учится в одном из вузов. Однако любимого артистка старательно бережет от посторонних глаз, чтобы не сглазить их любовь.

Читайте также: