Алина Гросу впервые полностью показала своего мужа – известного российского актера

Украинская певица Алина Гросу рассекретила своего второго мужа, который оказался известным российским актером.

Случилось это случайно. В частности, исполнительница побывала на званом ужине у мэра Нью-Йорка. Там также присутствовала глава США по дипломатии и переговорам в G100, а также посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна, которая в своем фотоблоге поделилась снимками с запада.

Алина Гросу и Роман Полянский в США

На кадрах была видна и Алина Гросу. Рядом со звездой засветился российский актер Роман Полянский, с которым исполнительница крутила роман до начала полномасштабной войны и с которым ей приписывают второе замужество. Оказалось, что россиянин действительно стал мужем артистки. К слову, на это указала и Сима Каретна, которая назвала Полянского как спутником Алины Гросу по жизни.

Алина Гросу и Роман Полянский в США

Отметим, Алина Гросу в конце февраля объявила, что во второй раз вышла замуж. Хоть фото со свадьбы артистка и показывала, но избранника скрывала. Впрочем, некоторые интересные факты о возлюбленном певица рассказывала. Она говорила, что ее муж – иностранец, но украинский понимает. Кроме того, избранник звезды якобы достаточно известен в Украине. Также Гросу делилась, что их сферы деятельности достаточно похожи. Муж исполнительницы режиссирует картины, рекламные ролики, клипы, а также снимается в проектах.

Алина Гросу с мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Фанаты сразу начали предполагать, что это Роман Полянский, с которым Гросу встречалась до начала полномасштабной войны, но в 2022 году пара порвала отношения. Наконец, избранником звезды действительно оказался российский актер.

Алина Гросу и Роман Полянский / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно в команде Алины Гросу заявили, что она получила дипломатическую должность в Нью-Йорке. В МИД Украины отреагировали на эту информацию и прокомментировали, действительно ли это так.

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