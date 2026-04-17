Алина Гросу впервые после рождения сына вышла на связь: как прошли роды и на кого похож малыш

Алина Гросу с новорожденным сыном / © пресс-служба Алины Гросу

Украинская певица Алина Гросу, которая впервые стала мамой, вышла на связь после родов.

Артистка дала эксклюзивный комментарий проекту "ЖВЛ представляет". Знаменитость рассекретила, как прошли ее роды на кого похож малыш. Исполнительница рожала сына в Украине. Певица уверяет, что не из тех мамочек, которым спокойнее было бы за границей. Для Алины Гросу важно, что рядом были ее родные и близкие. Кстати, муж артистки присутствовал на родах, но только в начале и в конце, когда надо было перерезать пуповину.

"Мне показалось, что мне будет намного спокойнее, если мои родные будут рядом. То есть я не из тех женщин, которые хотят куда-то подальше поехать и где-то родить. Мне хотелось, чтобы родители были рядом, чтобы муж был рядом, чтобы все были, и я бы так выдохнула и успокоилась. Муж был на родах, но только в начале и в конце, когда нужно было перерезать пуповину. Все остальное ему знать было не нужно", - говорит певица.

Алина Гросу / © скриншот с видео

Алина Гросу вместе с мужем уже и определилась с именем для малыша, однако пока артистка держит это в тайне. Обещает после крещения сыночка все рассказать. Вместо этого певица призналась, на кого похож сыночек. Исполнительница делится, что все говорят, что малыш - копия ее мужа и папы. Но носик мальчику достался от мамы.

"Я, конечно, мечтала, чтобы сыночек был похож на меня. Из опроса тех, кто его видел, все видят в нем моего мужа и моего отца. Но носик пока что мой", - делится артистка.

Отметим, Алина Гросу 17 апреля рассекретила, что впервые стала мамой. Артистка родила сына. Своего мужа и отца первенца - знаменитость скрывает. Однако поклонники знаменитости убеждены, что это российский актер Роман Полянский. Сама же Алина это прямо не подтверждает, но и не опровергает.