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Алина Гросу впервые рассекретила, кем работает ее муж, которого она скрывает от публики

Алина Гросу впервые рассекретила, кем работает ее муж, которого она скрывает от публики

Алина Гросу с мужем / Фото: instagram.com/alina_grosu

Артистка отметила, что они работают в общей сфере.

Украинская певица Алина Гросу впервые рассказала о профессии ее мужа, имя и лицо которого она тщательно скрывает.

Так исполнительница признается, что не делится никакими подробностями об избраннике в соцсетях только потому, чтобы не переключать внимание с ее творчества в блоге. А в реальной жизни, по словам Гросу, она не скрывает мужа и посещает с ним публичные мероприятия.

"Я никого не прячу, мы вместе посещаем мои выступления и его работу. Те, кто должен знать, знают его. Просто я не публикую в соцсети его лицо, потому что в первую очередь это мой блог, где я как певица и актриса деллюсь своей работой", — сказала знаменитость в комментарии Фактам ICTV.

Алина Гросу с мужем / © bespalovmedia.com.ua
Алина Гросу с мужем / Фото: bespalovmedia.com.ua

Тем не менее, Алина все же раскрыла, что загадочный возлюбленный работает с ней в одной отрасли. В частности, являюсь бизнесменом, режиссером и даже имеет со звездной женой общие проекты.

"Мы связаны в профессии, помогаем друг другу. Он режиссер фильмов, рекламы и клипов. Дублирует фильмы и игры на английском языке для Америки и Китая, снимается в кино и преподает. Также у него есть свой бизнес", — рассекретила Гросу.

Напомним, недавно Алина Гросу впервые за долгое время показала своего отца и публично обратилась к нему.

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