Алина Гросу впервые рассказала о дочери Романа Полянского и их будущем доме

Звезда также ответила, будет ли подписывать брачный контракт с избранником.

Известная певица Алина Гросу приоткрыла занавес личной жизни и отношений с российским актером Романом Полянским.

Так, 26-летняя знаменитость поделилась, что, несмотря на то, что пара еще официально не поженилась, у нее с ним семейные отношения. Влюбленные познакомили друг друга с родителями, а Роман – еще и со своей дочерью от предыдущего брака Марфой. Артистка поделилась, какие у нее отношения с девочкой.

"Мы очень тепло и близко общаемся, всегда радуемся ее успехам. И когда есть возможность, забираем ее, чтобы вместе провести время. Она прекрасный ребенок, талантливый, и, дай Бог, тоже будет либо актрисой, либо певицей. Но больше о ней говорить не могу, у нее все-таки есть мама, и, мне кажется, маме будет не очень приятно, если я буду очень много говорить не о своем ребенке", – рассказала исполнительница в интервью KP.ua.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Также Алина призналась, что влюбленные планируют построить в Украине дом. Так, летом пара ездила смотреть разные участки. Впрочем, из-за работы этот вопрос был отложен.

"Уже несколько раз приближались к этому вопросу. Сначала хотели квартиру, а потом подумали, что хочется все же домик, где можно было бы выходить по вечерам, дышать свежим воздухом, шашлычок пожарить с друзьями. В принципе, нас пока все устраивает. Когда будем планировать детей, тогда этим вопросом нужно будет заняться в упор", — добавила она.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Брачный контракт Гросу не собирается подписывать с Полянским. Говорит, хорошо знает любимого и видела его в бракоразводном процессе. Романа она считает хорошим и порядочным человеком, поэтому ждать от избранника подводного камня и подписывать с ним "бессмысленные контракты" она не собирается.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

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