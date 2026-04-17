Алина Гросу впервые стала мамой и показала фото с новорожденным сыночком и мужем

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Реклама

Украинская певица Алина Гросу впервые стала мамой и одновременно с этой новостью представила «Колискову» — песню, которую она написала и успела записать буквально за 10 дней до родов.

Рожала артистка в Украине — ей было важно, чтобы этот процесс состоялся на родной земле. Рождение прошло не совсем по плану, но в лучшем смысле. На УЗИ Алине обещали малыша весом около 3,4-3,5 килограмма, а родился настоящий богатырь — почти 4,7 кг. Алина признается, что чувствует себя так, будто ее переехало три трактора, но малыш здоровый, счастливый и чрезвычайно спокойный. Настолько, что новоиспеченная мама даже спрашивала у педиатров, нормально ли, что ребенок так мало кричит. Ей ответили: просто мальчик из интеллигентной семьи.

Алина Гросу с сыном / © пресс-служба Алины Гросу

«Колискова» — это не совсем традиционная колыбельная в классическом понимании, но она работает. Алина уже несколько раз пела ее сыну, и он каждый раз засыпает под мамино пение. По словам артистки, малыш очень музыкальный — у него стопроцентный слух, и он прекрасно реагирует на мамин голос. Когда она поет акапельно, песня действительно убаюкивает.

Реклама

Алина Гросу с сыном и мужем / © пресс-служба Алины Гросу

«Во время беременности я написала несколько колыбельных, но успела записать только одну. И это было за 10 дней до рождения. Я будто чувствовала сердцем, что он появится в этот мир немного быстрее, чем планировалось», — рассказывает Алина.

Она хотела воплотить в песню украинский этнокод и сделать ее в хорошем смысле старомодной — будто она из древних времен. В колыбельной — душа, любовь и поддержка.

Сейчас Алина полностью сосредоточена на материнстве. Аппетит у малыша замечательный, он хорошо различает маму и папу, уже дарит положительные и смешные моменты своим родителям. «Это самый счастливый день в моей жизни. Я всегда любила детей, но не настолько. Когда я увидела этого малыша — не хватило слов от нежности и любви. Он для меня самый красивый и самый лучший. И крик его меня не бесит — меня вообще ничего не раздражает», — делится эмоциями певица.

Алина Гросу с сыном / © пресс-служба Алины Гросу

Отметим, личная жизнь Алины Гросу в последние годы кардинально изменилась. Артистка вышла замуж в 2024 году. В начале 2026-го певица объявила о беременности, а сейчас же родила малыша. Мужа и отца первенца знаменитость скрывает. Однако, вероятно, это актер Роман Полянский. Подписчики исполнительницы неоднократно узнавали в нем черты лица артиста.

Реклама

