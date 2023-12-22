Алина Гросу впервые за год вернулась в Украину и восхитила семейными фото

Украинская певица Алина Гросу впервые за долгое время вернулась в Украину.

К слову, год назад знаменитость отправилась в США. Там исполнительница овладевает актерским мастерством. Однако, вероятно, новогодние праздники певица решила встречать в кругу семьи, а не за границей.

Алина вернулась. Сначала артистка прибыла в Молдову, там пересекла границу и оказалась в Украине. В настоящее время Гросу в Черновцах. Там певица уже встретилась с родными, в частности, с бабушкой. Звезда уже опубликовала фото, где она с родственницей сидит за обеденным столом и готовится лакомиться вкусными блюдами.

Алина Гросу с бабушкой / Фото: instagram.com/alina_grosu

Кстати, Алина Гросу также порадовала поклонников и архивным фото. Знаменитость опубликовала снимок, на котором ей всего 18 лет. Алина изображена с дерзким макияжем и темным цветом волос.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно певица неожиданно опубликовала снимок, сделанный во время ее свадьбы с российским бизнесменом. Правда, на фото Алина Гросу позировала с матерью.

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