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Алина Гросу вспомнила, какой была 15 лет назад: с темными волосами и гитарой в руках

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Алина Гросу вспомнила, какой была 15 лет назад: с темными волосами и гитарой в руках

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Сейчас артистка кардинально сменила имидж.

Украинская певица Алина Гросу еще в юности завоевала расположение многих поклонников, ведь очень рано начала певческую карьеру.

В своих Instagram-stories исполнительница вспомнила, какой была в начале творческого пути. Гросу поделилась архивной фотографией 15-летней давности, сравнимой с похожим кадром, сделанным недавно. Да, артистка наглядно продемонстрировала, как изменилась за эти годы.

"13 лет. Но через 15 лет. Какая лучше?", – спросила у поклонников Алина.

На архивном фото 13-летняя Алина с темными длинными волосами позирует дома с гитарой в руках. На новом фото певица также держит в руках музыкальный инструмент, но уже с кардинально другим имиджем — сейчас Гросу похудела, сменила стиль в одежде и стала яркой блондинка.

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu
Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Гросу также поделилась редкими фотографиями с отцом, на которого очень похожа.

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Дата публикации
Просмотры
928
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