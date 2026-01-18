Алина Гросу высказала догадки о поле своего первенца и трудностях беременности: "Это катастрофа"

Алина Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая впервые готовится стать мамой, поделилась личными наблюдениями относительно своей беременности и попыталась определить пол будущего ребенка по народным приметам.

Артистка вышла на связь с поклонниками уже с заметно округлившимся животиком и рассказала, как чувствует себя в ожидании первенца. Гросу в Instagram призналась, что решила превратить многочисленные изменения в своем самочувствии в своеобразную игру — каждый признак она засчитывала либо «за мальчика», либо «за девочку».

По словам певицы, ее тянет на кислое и соленое, токсикоз был сильным, но быстро прошел — эти пункты она условно отнесла к «мальчишеским». В то же время отеки, головная боль, резкие перепады настроения и эмоциональность, которую сама Алина назвала «катастрофой», склонили чашу весов в сторону девочки.

Также исполнительница отметила, что постоянно мерзнет, не испытывает ни чрезмерной активности, ни сильной сонливости, поэтому некоторые приметы так и остались под вопросом. В итоге шуточное «голосование» завершилось ничьей — по четыре балла как за мальчика, так и за девочку.

«Давайте угадывать пол ребенка. Я обожаю сейчас кислое, соленое — пусть будет мальчик. Токсикоз был очень сильным, но коротким — поэтому его нет и Алиночка (и не только) может спокойно есть — мальчик. Отеки есть — девочка. Голова волнами болит, таблетки не пью и выдерживать трудно, нашла индийскую мазь — девочка. Смена эмоций — это катастрофа. Меня от слез до смеха за одну минуту — девочка. Мне постоянно холодно, а говорят, что это мальчик. Активности нет, но и сонливости как таковой нет — поэтому 50 на 50», — поделилась беременная звезда.

