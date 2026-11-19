Алина Гросу и Роман Полянский / © instagram.com/alina_grosu

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Украинская певица Алина Гросу впервые за долгое время раскрыла подробности личной жизни.

Так, артистка уже пять лет в браке, но до сих пор полностью не показала лицо мужа. На фото он обычно предстает спиной к камере или с эмоджи на лице, а в клипах — с балаклавой на голове или ракурса без лица. Правда, Роман уже владеет украинским и вместе с женой поет на нем.

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Впрочем, бдительные фанаты все равно раскрыли, кто же загадочный муж Алины Гросу. Дело в том, что певица не скрывает возлюбленного на публичных мероприятиях, поэтому в открытых источниках можно встретить их фото, где она позирует с российским актером Романом Полянским. Хотя сама артистка не подтверждает и не опровергает эту информацию.

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На этот раз певица появилась в фотоблоге Николаса Кармы — блогера, задающего прохожим вопрос «сколько стоит ваш лук?». В процессе разговора Алина выдала немало интересного о браке. В частности, отметила, что «кажется, все понимают, кто» ее муж.

Алина Гросу и Роман Полянский

По словам Гросу, знакомство с будущим отцом ее ребенка произошло, когда ей было 23 года. Певица говорит, что с Романом она ведет общий бюджет. Алина зарабатывает на жизнь музыкой, в то время как ее муж задействован в съемках клипов и организует представления по миру.

«Да, общий семейный бюджет. Я живу на его деньги чуть-чуть и на свои. Мы знакомы с моих 23-х и женаты пять лет. Мои клипы мы снимаем вместе и чужие. Спектакли тоже проводит, но больше Европа, Америка», — призналась исполнительница.

К слову, супруги уже воспитывают общего сына Марка-Габриэля и поселились в Украине. Недавно звездный первенец в семь месяцев уже продемонстрировал свое первое достижение.

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