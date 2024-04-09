Алина Гросу высказалась о втором замужестве и живет ли вместе с мужем

Украинская певица Алина Гросу высказалась о своем втором замужестве.

В частности, в Instagram у исполнительницы поинтересовались, живет ли она вместе со своим возлюбленным, проходят ли их встречи на нейтральной территории. Артистка ответила, что не может представить таких отношений, когда супруги не находятся в одном доме. Как отметила Алина, они с возлюбленным придерживаются консервативных отношений. Так что, конечно, живут вместе.

"Как вы себе это представляете? Это семья выходного дня или как? Я не представляю такие отношения вообще. Это не моя история. Возможно, что-то когда-нибудь изменится, лет через 40-50. Пока я за стандартные, стабильные, консервативные отношения. Не на нейтральной территории!" – прокомментировала певица.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, Алина Гросу в феврале этого года сообщила, что во второй раз вышла замуж. Кто же стал ее мужем – исполнительница не торопится говорить, а продолжает интриговать фанатов. Впрочем, пользователи подозревают, что певица вышла замуж за известного российского актера Романа Полянского, с которым раньше находилась в отношениях, но во время полномасштабной войны сообщила о разрыве. Сама Алина Гросу тоже неоднозначно высказывается о своем втором муже, практически подтверждая догадки поклонников, что действительно состоит в браке с Полянским.

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