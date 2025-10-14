- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 2 мин
Алина Гросу заговорила о рождении детей и удивила, почему скрывает мужа
Певица раскрыла детали личной жизни и планы на семью.
Украинская певица Алина Гросу откровенно рассказала о личной жизни.
Исполнительница объяснила, почему до сих пор не показывает лицо своего мужа в соцсетях. По словам Гросу, она не хочет потом оправдываться за каждые свои отношения.
"В жизни бывает разное. Я же не знаю: может, загуляю, а может, он. А потом сидишь и объясняешь, что это я была плохой. Вся страна будет его жалеть, а меня осуждать", — пошутила певица в шоу "День со звездой".
Гросу уточнила, что, несмотря на то, что она скрывает личную жизнь и лицо возлюбленного в Сети, пара активно выходит в свет и фотографируется с фанатами. Артистка также поделилась планами относительно детей. Она отметила, что готова стать матерью и не планирует уходить в декрет за границей.
"Мы живем в такое время, когда женщина сама выбирает, когда рожать. Я люблю детей. Хочу и девочку, и мальчика. Чем больше — тем лучше", — поделилась знаменитость.
Певица уточнила, что даже в случае беременности не собирается полностью останавливать сценическую карьеру, однако планирует некоторые ограничения для безопасности. К примеру, не будет выполнять сложную хореографию или другие резкие движения.
"Буду выходить на сцену, но без акробатических трюков. Можем обойтись без этого на период", — рассказала звезда.
Стоит отметить, что Алина Гросу во второй раз вышла замуж в конце февраля 2024 года. В Сети предполагают, что ее избранником стал российский актер Роман Полянский.
Напомним, недавно Алина Гросу представила соблазнительный клип и появилась с таинственным мужчиной. Певица продолжила одну из своих самых эмоциональных музыкальных историй, интригуя поклонников новой работой.