Алина Гросу заговорила о "волнах" в отношениях и почему на самом деле скрывает мужа Романа Полянского

Уже давно рассекретили возлюбленного артистки, однако она продолжает не показывать его лицо.

Украинская певица Алина Гросу заговорила о "волнах" в отношениях и призналась, почему на самом деле скрывает своего мужа, российского актера Романа Полянского.

Зимой прошлого года исполнительница во второй раз вышла замуж. Долгое время было неизвестно, кто же стал мужем артистки, но впоследствии в Сети выяснили, что Алина Гросу связала себя узами брака с актером Романом Полянским. Однако хоть мужа певицы уже рассекретили, однако она сама не спешит полностью показывать его.

В своем Instagram артистка объяснила, что они с мужем не скрывают их отношения. Даже когда к паре подходят поклонники с просьбой сфотографироваться, те не отказывают. Однако в Сети Алина Гросу не хочет показывать лицо мужа. Как пояснила исполнительница, раньше она так делала, но в отношениях начинались "волны", то есть возникали проблемы. Так что артистка решила держать личное подальше от посторонних глаз, чтобы не сглазить.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Если вам честно сказать, то мы специально не прячемся. Есть куча фото у людей с нами. Мы не отказываемся фотографироваться. Только в своих соцсетях я ничего не выкладываю. Потому что обычно, как раньше постила когда-то кого-то, начинались волны в отношениях. А в мужа вообще больше нет личных страниц", — поделилась исполнительница.

Напомним, в настоящее время Алина Гросу с мужем-россиянином находится в Украине. Парочка приехала к родным на зимние праздники. Однако впоследствии певица с возлюбленным возвращается в США.

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