Алина Гросу зажгла в топе с глубоким декольте и привлекла внимание фанатов пикантной деталью

Певица Алина Гросу увлекла поклонников новым видео в своих соцсетях.

В блоге в Instagram исполнительница показала зажигательные танцы под открытым небом под свою последнюю песню "Грозами". Гросу соблазнительно подвигалась на камеру в красном цветастом костюме, состоявшем из длинной легкой юбки и топа на запах. Образ певицы дополнили большие солнцезащитные очки и пышные локоны.

Внимание поклонников на видео привлекли не только танцы артистки, но еще одна пикантная деталь ее образа. Во время активных движений топ едва держался на ее пышном бюсте звезды, поэтому Алина чуть не зажгла свою грудь.

Упс, одна я заметила?

Алина умеет привлечь внимание!

Считаю, что есть чему завидовать!

Все смотрели не на глаза.

Сама же Гросу также с юмором отреагировала на реакции от подписчиков. На вопрос в комментариях о том, кто также зашел почитать о декольте певицы, Алина в шутку ответила: "Я сама ради этого зашла".

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