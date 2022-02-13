Alina Pash дала комментарий "Світському життю" о поездке в Крым и скандале с Kalush Orchestra

Alina Pash дала комментарий "Світському життю" о поездке в Крым и скандале с Kalush Orchestra

Солист Kalush Orchestra расскажет, как через суд будет требовать пересмотра результатов голосования.

Сегодня в 18:20 в программе "Світське життя" на канале 1+1 смотрите сенсационные подробности вокруг нацотбора на "Евровидение-2022".

В эксклюзивном интервью Alina Pash прокомментирует Екатерине Осадчей все скандалы, предшествовавшие ее победе. Исполнительница расскажет о пересечениях крымской границы в 2015 году. Также Алина прокомментирует скандал с Kalush Orchestra. К слову, артистка обвиняла коллектив в плагиате.

Кроме того, солист Kalush Orchestr, Олег Псюк, ответит Екатерине Осадчей, как он через суд потребует пересмотра результатов зрительского голосования и почему он считает, что победу Alina Pash нельзя считать честной.

Олег Псюк и Екатерина Осадчая / instagram.com/svitsketv

Также в новом выпуске "Світського життя" ведущий прямого эфира нацотбора Тимур Мирошниченко подробно перескажет, почему именно ему пришлось на сцене несколько раз заново называть результаты зрительского голосования.

Не пропустите сенсационный выпуск "Світського життя" уже сегодня, в 18:20.

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