Alina Pash эмоционально перепела хит Kalush Orchestra и пожелала группе победы на "Евровидении"

Сегодня, 9 мая, мама украинской певицы Alina Pash празднует день рождения.

Исполнительница решила оригинально поздравить родного человека и посвятила необычную и эмоциональную композицию. Знаменитость соединила три песни – "Gangsta's Paradise" Coolio, "Stefania" Kalush Orchestra и "Рідна мати моя".

"Мама Виктория, с днем твоего рождения! Люблю. Спасибо, что родила меня на этой земле, в Украине. Ты моя самая главная победа, моя Виктория, потому что научила любить мир и неустанно идти дальше, будучи сильной, несмотря на все невзгоды. Я так счастлива быть твоей дочерью!" – обратилась к маме артистка.

Вместе с тем, Алина не забыла и о группе Kalush Orchestra, песню которой она перепела на новый лад. Исполнительница пожелала своим конкурентам на нацотборе на "Евровидение-2022" победы в песенном конкурсе.

"Желаю побед Украине на всех фронтах и, в частности, Kalush Orchestra на Евровидении", — написала Алина.

Похоже, участники Kalush Orchestra и Alina Pash все же нашли общий язык после скандала на нацотборе на "Евровидение-2022". К слову, артистка обвиняла коллектив в плагиате, а музыканты, в свою очередь, считали, что Алине на нацотборе намеренно завысили голоса.

Конкурс "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra сразятся за путевку в финал 10 мая. Сайт ТСН.ua, уже по традиции, будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

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