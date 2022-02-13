Alina Pash эмоционально прокомментировала поездку в оккупированный Крым: "Это бесит"

Артистка отметила, что предоставила все необходимые доказательства, что ехала в АРК автобусом через Украину.

Представительница Украины на конкурсе "Евровидение-2022" Alina Pash стала самой большой скандалисткой нацотбора на певческое соревнование.

Сначала артистка обвинила группу Kalush в плагиате, но ее обвинили в том, что вопреки закону Украины и вопреки правилам нацотбора на "Евровидение", Алина выступала в Крыму. В 2019 году в "Светской жизни" Паш сказала, что летала в АРК через Россию:

"Да. Мы туда ездили. Мы ехали на автобусе. Я много летала и ездила. Я сказала в общем, что мы летели, много мы ездили. У нас были концерты, гастроли. Я ответила в общем. Я не говорила, что мы точно летели и так далее", – уточнила артистка.

"Ничего больше не может всплыть, за что меня могли бы судить": Алина Паш отреагировала на скандалы

Паш добавила, что в подтверждение того, что она ехала автобусом в Крым в 2015 году, у нее есть справки, которые она предоставила "Суспильному" перед финалом нацотбора:

"Пересеченные границы. Все есть у "Суспильного", можете спросить, все есть, полноценные оригиналы справок и так далее. Поверьте, это было сложно. Это было в 2015 году. Мне пришлось давать запрос, для того чтобы мне поверили, что я не жираф. Это бесит", — объяснила Паш.

Как мы писали ранее, перед финалом нацотбора под стенами ЦКМ НАУ, где проходил нацотбор, был пикет против Алины Паш. С 2019 года певица находится в базе сайта "Миротворец". И этот поток может со временем увеличиться и может еще что-нибудь выплыть:

"Ничего не может выплыть то, за что меня могут судить. Эй! Алина Паш поет на украинском языке, говорит на украинском языке, она из Закарпатья. Она творит культуру, традиции и будет это делать. У вас половина страны поет на русском языке. Бляха муха, давайте говорить по-честному. Если мы уже скандалим, если вы так Алину Паш не любите, какая она такая нечестная. О боже, она сфоткалась на Красной площади. А сколько не фоткается и туда ездит", — эмоционально высказалась Паш.

Как известно, в результате финала нацотбора на "Евровидение" именно Алина Паш в этом году представит нашу страну в Турине, Италия на международном конкурсе. Артистка получила самое большое количество баллов от судей и зрителей за выступление с композицией "Тіні забутих предків".

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